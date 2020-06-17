شاهد.. سعفان الصغير يعلق على قرار عودة النشاط الرياضي

قال سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إن قرار استئناف مسابقة الدورى المصري الممتاز، غير مدروس، نظرا لعدم وجود وقت كاف للاستعداد لعودة النشاط الرياضي.

وأضاف سعفان الصغير، خلال برنامج «الماتش» الذى

يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الإسماعيلي يرحب بعودة النشاط ولكن بشروط وجود خطة مدرسوة، موضحا إن الأندية فى حاجة للأقل إلى شهرين من أجل الاستعداد لعودة النشاط.

ولفت سفان الصغير، إلى أن فريقه يمتلك 5 لاعبين محترفين بالخارج، ولايعلم توقيت عودتهم، بسبب اغلاق الطيران، وهو مايمثل عائقا أمام استعداد الأندية.

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وأتم قائلا :" نرفض ضغط الاجهزة الفنية بتجهيز الفرق المختلفة فى 30 يوم فقط، بعد فترة راحة سلبية تخطت الثلاث أشهر".