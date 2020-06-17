رئيس الزمالك يشيد بأندية القسم الثاني والثالث

أشاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك برؤساء أندية الدرجة الثانية والثالثة ورؤيتهم فيما يتعلق بمستقبل الكرة المصرية، مشيرًا إلى أنهم يواجهوا مشاكل عديدة على كافة المستويات.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة

الزمالك "ما يقال عن ترضية رؤساء أندية الدرجة الثانية والثالثة قبل الجمعية العمومية بوجبة عشاء وما شابه ذلك غير صحيح على الإطلاق".

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وأكمل: "أقل شخص من رؤساء تلك الأندية بيتكلم في الكرة أفضل من عمرو الجنايني".

وأضاف "لا يجب أن يتم حصر المشكلة في الأهلي والزمالك فقط ولكن تلك الأندية في باقي الدرجات تواجه مشاكل عديدة ومن الممكن ألا تجد 500 جنيه في خزينة تلك الأندية حاليًا".