اليوم.. مرتضي منصور يتم عامة الـ68

أتم المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عامه ال68 اليوم الأربعاء، حيث أنه من مواليد 17-6 عام 1952.
وبدأ ظهور المستشار مرتضى منصور في نادي الزمالك عام 1992 ، وأقترن أسم النادي الأبيض بتحقيق البطولات المحلية والإفريقية بشكل كبير منذ ذلك الوقت.
وشغل منصور منصب عضو مجلس الإدارة لفترات طويلة ثم نائب رئيس نادي ثم رئيس نادي، وفيتلك الفترات حقق الزمالك أكثر من بطولة للقب دوري أبطال أفريقيا والسوبر الإفريقي والدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.
وتحقق في عهدة منصور لقب أفضل نادي في العالم في فبراير 2003.
واستكمل المستشار مرتضى منصور حقبة البطولات بعد توليه رئاسة الزمالك في عام 2014 بتحقيق لقبي الدوري والكأسبعد غياب طويل عن منصات التتويج، ثم أنطلق الفارس الأبيض نحو التتويج بالبطولات المحلية والأفريقية بنجاح بتحقيق عدة بطولات مثل كأس مصر وكأس السوبر المصري والسوبر الإفريقي الكونفدرالية الإفريقية.
ونجح رئيس الزمالك في تحويل النادي على المستوى الاجتماعي كواحد من أفضل أندية الشرق الأوسط بأكمله بتطوير المنشأت داخل النادي.
ووصف فاروق جعفر نجم الزمالك وأحد رموز النادي الكبار المستشار مرتضى منصور بأنه أفضل من تولى منصب رئيس الزمالك في التاريخ منذ أن بدأ التواجد في النادي.
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