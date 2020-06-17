نجم بيراميدز يكشف أسباب فشل انتقاله للأهلي

قال إبراهيم عادل، لاعب نادي بيراميدز ومنتخب الشباب، إن الكابتن ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب، يتابع باستمرار تدريبات جميع اللاعبين خلال فترة التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال إبراهيم عادل نجم منتخب الشباب في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لم

أتلقى مفاوضات من ناديي الأهلي أو الزمالك في الفترة الجارية، وكل ما يتم تداوله مجرد كلام في الإعلام".

وتابع: "شرف لأي لاعب ارتداء قميص الأهلي أو الزمالك، ولكن أحلم بالاحتراف خارج مصر وخاصة

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في دوريات أوروبا".

وعن كواليس انتقاله لبيراميدز وعدم توقيعه للنادي الأهلي، أوضح: "كنت لاعبًا في نادي المريخ وفاوضني الأهلي بالفعل ولكن نادي بيراميدز تقدم بمبلغ مالي أكبر من الأهلي لذلك نادي المريخ وافقوا على انتقالي لبيراميدز بسبب الأزمة المالية للنادي".

وأضاف: "سعيد باللعب في بيراميدز بسبب منحي الفرصة والتي كانت ستكون صعبة حالي انتقالي للقلعة الحمراء".