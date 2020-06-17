أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رفض سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم الاستمرار في الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة. وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك: "الشيشيني قال لي أن صحتي أهم ورفض الاستمرار في الجهاز حال عودة الدوري خلال الفترة المقبلة". الزمالك: "الشيشيني قال لي أن صحتي أهم ورفض الاستمرار في الجهاز حال عودة الدوري خلال الفترة المقبلة". Advertisements وأكمل: "ما حدث يمكن أن يتكرر مع باقي الأندية الأخرى والمدربين يرفضوا في نهاية الأمر استكمال الدوري". وأضاف: "ماذا يعني دعوة الأندية للاجتماع في أكثر من يوم، الأمر أشبه بدوري على مجموعتين، الأهلي على رأس مجموعة والزمالك على رأس مجموعة أخرى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يعلن رغبة سامي الشيشيني في الرحيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.