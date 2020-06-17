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يقدم لكم الخليج 365 ملخص مباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 16-6-2020، لحساب الجولة 29 من الليجا.
بدأت مباراة برشلونة وليجانيس على ملعب كامب نو في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.
نقلت المباراة على قناة بي ان سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي المصري علي محمد علي، بالاضافة إلى قناة CBC سبورت، وقناة لا ليجا تي في بار، وقناة Asr TV.
| جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-6-2020 في الدوري الاسباني
وتمكن البرسا من الفوز بهدفين دون رد سجلهما فاتي وميسي، ليتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 64 نقطة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الثاني وللريال مباراة امام فالنسيا يوم الخميس.
وفاز البرسا بمباراته الأولى في زمن كورونا برباعية نظيفة، حين حل ضيفًا على ريال مايوركا يوم السبت الماضي، وسجل ميسي هدف وصنع هدفين ليتصدر جدول الهدافين وجدول صناع الألعاب.
ويعاني فريق ليجانيس الأمرين في المركز الـ 19 برصيد 23 نقطة بفارق 3 نقاط عن سيلتا فيجو صاحب المركز الـ 17 المنجي من الهبوط.
برشلونة (0/2) ليجانيس
ملعب كامب نو (برشلونة/ كتالونيا)
الدوري الاسباني (الجولة 29)
انتهت
ملخص مباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الاسباني
- 1″ صافرة بداية المباراة..
- تشكيلة برشلونة اليوم: تير شتيجن – جونيور – لينجليه – بيكيه – سيرجي روبرتو – بوسكيتس – راكيتيتش – أرثر – جريزمان – ميسي – فاتي
- تشكيلة ليجانيس اليوم: كوييار – تارين – أوازيم – سيلفا – بوستينزا – ريكيو – بيريز – إراسو – ميسا – رويبال جارسيا – جييريرو
- 5″ انطلاقة سريعة للقاء من ليجانيس..
- 10″ ليجانيس يضغط ويحاول اختراق دفاعات برشلونة، لكن تألق بيكيه ولينجليه منع تسجيل ميسا لهدف مُبكر.
- 14″ أوووووووووووووه…جييريرو كاد يسجل من تسديدة داخل منطقة جزاء برشلونة، باطن العارضة يُبعد الكرة.
- 20″ برشلونة يستعيد زمام الأمور، ويسيطر على الكرة، رغم الرقابة الصارمة المفروضة على ميسي.
- 30″ جريزمان يهدر فرصة هدف مؤكد بعد كرة عرضية مذهلة وممتازة من الجهة اليمنى وصلته على الرأس، لكنه أطاح بها بعيدة عن المرمى بسوء ارتقاء غريب!
- 37″ ???? أوناي بوستينزا لاعب ليجانيس يتلقى بطاقة صفراء.
- 42″ ⚽️ جووووووووووووول…برشلونة يتقدم بالهدف الأول عن طريق فاتي
- 42″ فاتي تسلم الكرة على خط الـ 18 بعد تمريرة من الظهير الأيسر جونيور فيربو، ثم صوب مباشرة على أقصى يسار حارس المرمى كوييار…الهدف الخامس لفاتي في الليجا هذا الموسم.
- 45″ انتهاء الشوط الأول بتقدم برشلونة..
- استراحة ونعود لكم في الشوط الثاني
- 45″ عودة إلى الشوط الثاني
- 46″ ???? التغيير الأول في المباراة لليجانيس نزول “آسالي” بدلاً من ميسا.
- 54″ ???? تغيير مزدوج لبرشلونة بمشاركة سيميدو ولويس سواريز بدلاً من سيرجي روبرتو وأنسو فاتي.
- 55″ سقوط جيرارد بيكيه بسبب إصابة في الساق..اللاعب يتألم، والفريق الطبي يدخل لاسعافه.
- 63″ فيدال يشارك بدلاً من بوسكيتس في وسط برشلونة.
- 64″ جووووووووووووووووووول…أنطوان جريزمان يسجل الهدف الثاني ويرد على المعلق الرياضي علي محمد علي الذي انتقده قبل قليل.
- 64″ تمريرة جميلة من سيميدو بعرض منطقة الجزاء بعد حصوله على تمريرة من ميسي في الطرف الأيمن.. ليحول جريزمان الكرة العرضية داخل الشباك.
- 65″ الحكم يلغي الهدف بعد مراجعة تقنية VAR .. هناك تسلل في لعبة الهدف على سيميدو بعد تلقيه تمريرة ميسي…هدف أبيض!
- 66″ النتيجة لا تزال 1-0 للبرسا ..
- 67″ ررررررركلة جزاء رووووووعة من ميسي الذي تلاعب بثلاثة لاعبين من مدافعي ليجانيس من خارج منطقة الجزاء وعند اقتحامه للمنطقة قام بعملية ثنائية من لويس سواريز ليتعرض بعدها لضربة..والحكم يطلق صافرته معلنًا عن ركلة جزاء صحيحة 100٪.
- 68″ جووووووووووووووووووووول….هدف لليونيل ميسي من ركلة جزاء .. تنفيذ مثالي! الهدف ال21 في الليجا لليو هذا الموسم.
- 68″ بطاقة صفراء ضد لاعب ليجانيس بيريز بعد ضرب ميسي داخل المنطقة.
- 71″ تغيير مزدوج لليجانيس بنزول كارييو بدلاً من جييريرو .. ورودريجيز بدلاً من سيلفا.
- 73″ تغيير مزدوج للبرسا بنزول أومتيتي وبويج بدلاً من بيكيه وأرثر
- 82″ أوازيم يتحصل على بطاقة صفراء من ليجانيس
- 83″ أوووووه.. ثلاث بطاقات صفراء متتالية للاعبي برشلونة
- 83″ أومتيتي يحصل على بطاقة صفراء
- 84″ بطاقة صفراء لبويج
- 84″ بطاقة صفراء للينجليه
- 89″ جونيور فيربو يتلقى بطاقة صفراء
- 90″ البطاقة الصفراء السادسة للبرسا ينهالها راكيتيتش
- 94″ بطاقة حمراء لمدرب ليجانيس خافيير أجيري بسبب اعتراضه على التحكيم
- 95″ صافرة نهاية المباراة بفوز البرسا 2-0
- إلى هنا ينتهي البث المباشر
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