يقدم لكم الخليج 365 ملخص مباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 16-6-2020، لحساب الجولة 29 من الليجا.

بدأت مباراة برشلونة وليجانيس على ملعب كامب نو في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

نقلت المباراة على قناة بي ان سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي المصري علي محمد علي، بالاضافة إلى قناة CBC سبورت، وقناة لا ليجا تي في بار، وقناة Asr TV.

| جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-6-2020 في الدوري الاسباني

وتمكن البرسا من الفوز بهدفين دون رد سجلهما فاتي وميسي، ليتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 64 نقطة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الثاني وللريال مباراة امام فالنسيا يوم الخميس.

وفاز البرسا بمباراته الأولى في زمن كورونا برباعية نظيفة، حين حل ضيفًا على ريال مايوركا يوم السبت الماضي، وسجل ميسي هدف وصنع هدفين ليتصدر جدول الهدافين وجدول صناع الألعاب.

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ويعاني فريق ليجانيس الأمرين في المركز الـ 19 برصيد 23 نقطة بفارق 3 نقاط عن سيلتا فيجو صاحب المركز الـ 17 المنجي من الهبوط.

برشلونة (0/2) ليجانيس

ملعب كامب نو (برشلونة/ كتالونيا)

الدوري الاسباني (الجولة 29)

انتهت

ملخص مباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الاسباني