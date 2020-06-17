نقدم لكم فيديو أهداف مباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 16-6-2020، لحساب الجولة 29 من الليجا.

انطلقت مباراة برشلونة وليجانيس على ملعب كامب نو في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

دخل برشلونة المباراة بتشكيلة مكونة من: في حراسة المرمى تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجيو روبيرتو – جيرارد بيكيه – كليمونت لينجليه – فيربو جونيور

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتش – إيفان راكيتيتش – أرثور ميلو

خط الهجوم: ليونيل ميسي – أنسو فاتي – أنطوان جريزمان.

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فيما استمر تواجد لويس سواريز على مقاعد البدلاء، وبدأ أرتور ميلو وإيفان راكيتيتش في خط الوسط بدلا من أرتورو فيدال وفرينكي دي يونج، كما غاب جوردي ألبا للإيقاف، وعوضه جونيور فيربو في مركز الظهير الأيسر.

ابتعد برشلونة خمس نقاط موقتا في الصدارة عن ريال مدريد بفوزه على ليجانيس بهدفين نظيفين، سجل أنسو فاتي الهدف الاول فى الدقيقة (42)، وأضاف الارجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني فى الدقيقة (69) من ركلة جزاء.

إليكم أهداف المباراة..

هدف برشلونة الاول 1-0

لقطات من المباراة (انقاذ مدافع برشلونة لينجليت هدف مؤكد لليجانيس)

هدف برشلونة الثاني 2-0

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