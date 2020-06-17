اخبار الرياضه

رياضة | موعد مباراة برشلونة القادمة أمام إشبيلية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة القادمة أمام إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق برشلونة فوز هام امس على ليجانيس ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة بهدفين دون رد.

وسجل أهداف برشلونة كل من انسو فاتي وليونيل ليستمر الفريق فى صدارة الليجا الإسبانية.

Advertisements

ويستعد برشلونة لمواجهة إشبيلية خارج الأرض يوم الجمعة المقبل الموافق 19 يونيو.

وتقام المباراة فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت .

ويذكر أن البلوجرانا فى صدارة الدوري الاسباني برصيد 64 نقطة بينما إشبيلية فى المركز الثالث برصيد 51 نقطة

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا