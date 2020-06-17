رياضة | موعد مباراة برشلونة القادمة أمام إشبيلية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة القادمة أمام إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق برشلونة فوز هام امس على ليجانيس ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإسباني بهدفين دون رد. وسجل أهداف برشلونة كل من انسو فاتي وليونيل ميسي ليستمر الفريق فى صدارة الليجا الإسبانية. Advertisements ويستعد برشلونة لمواجهة إشبيلية خارج الأرض يوم الجمعة المقبل الموافق 19 يونيو. وتقام المباراة فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية. ويذكر أن البلوجرانا فى صدارة الدوري الاسباني برصيد 64 نقطة بينما إشبيلية فى المركز الثالث برصيد 51 نقطة

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