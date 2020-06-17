رياضة | نجم الأهلى السابق: لابد من عودة الدوري المصري لهذه الأسباب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلى السابق: لابد من عودة الدوري المصري لهذه الأسباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجتمع مسؤولي اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مع الأندية خلال الأيام الحالية من أجل تحديد مصير الدوري المصري هذا الموسم.

وقال ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، إنه يجب على جميع أندية الدوري المصري الموافقة على عودة المسابقات المحلية من جديد في الفترة المقبلة.

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وأكد ربيع ياسين في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "على الـ18 نادي في الدوري المصري الموافقة على عودة الدوري حتى لو هيهبطوا، فمصر لا تقل عن الدول التي عادت بها الألعاب الرياضية وخاصة كرة القدم".

وتابع: "أنظروا إلى ريال مدريد وبرشلونة وأندية الدوري الإنجليزي، ومصر لا تقل عن ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وجميع الدول التي قررت استئناف النشاط الرياضي".

وعن متابعته للاعبي منتخب الشباب نظرًا لتعليق التدريبات بسبب فيروس كورونا المستجد، أوضح: "أنا لازم أعمل شغلي، فأنا مربي للأجيال ولازم أتابع اللاعبين بشكل يومي ونستعد لخوض تصفيات أمم إفريقيا".