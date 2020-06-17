رياضة | ربيع ياسين يطالب الأهلي بالتعاقد مع بديل لرمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر ربيع ياسين يطالب الأهلي بالتعاقد مع بديل لرمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي النادى الأهلى لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي المعار من فريق هيدرسفيلد تاون الانجليزي حتي نهاية الموسم بالبقاء أو الرحيل.

وقال ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، إن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب كبير وقادر على تقديم الكثير لصفوف القلعة الحمراء في السنوات المقبلة، ولكنه ليس بديلا لرمضان صبحي.

وأوضح ربيع ياسين في تصريحات خاصة في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "طريقة لعب كهربا تختلف عن رمضان صبحي، ورمضان لاعب كبير ورحيله عن الأهلي سيؤثر بكل تأكيد"

وتابع: "لو رحل رمضان عن الأهلي، من جهة نظري، سيحتاج إلى التعاقد مع لاعب أخر بجانب كهربا ليكون هناك أكثر من بديل في ذلك المركز".