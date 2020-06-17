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رياضة | موعد مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا بالدوري الإسباني

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أمام فالنسيا بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب الفريدو دى ستيفانو معقل ريال مدريد مباراة قوية ومنتظرة بين المرينجي وفالنسيا ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة تحت قيادة الحكم جوزيه سانشيز.

وتقام مباراة ريال مدريد وفالنسيا يوم الخميس فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت .

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 59 بينما فالنسيا فى المركز الثامن برصيد 43 نقطة .

ويذكر أن متصدر الليجا حقق فوز هام على ليجانيس أمس بهدفين دون رد .

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