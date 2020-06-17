رياضة | نجم الأهلى السابق يوجه رسالة إلى فايلر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلى السابق يوجه رسالة إلى فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول وجود عروض للمدير الفنى السويسري للنادى الأهلي رينيه فايلر للرحيل عن الفريق بنهاية الموسم.

وعلق ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، على ملف تجديد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في القلعة الحمراء.

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وقال ربيع ياسين في تصريحات خاصة في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "فايلر لو رحل هو الخسران فالأهلي هو صانع النجوم وصانع المدربين على مدار تاريخه".

وأوضح: "كل مدرب بيجي الأهلي بيحقق بطولات وبيصنع اسم كبير، فالأهلي مثلما يصنع اللاعبين فهو يصنع المدربين".

وأتم: "لو فايلر رحل من الأهلي سيخسر الملايين من الجماهير الأهلاوية التي تدعمه وتشجعه، وسيخسر إدارة النادي الأهلي التي تعامله بكل احتراف واحترام"