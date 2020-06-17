رياضة | ديبالا يشعر بالغيرة من صفقات يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر ديبالا يشعر بالغيرة من صفقات يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، يشعر بالغيرة من زملاؤه داخل الفريق.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن ديبالا لا يمانع من تجديد عقده مع يوفنتوس، ولا يرغب في الرحيل عن الفريق.

Advertisements

وتابعت الشبكة، أن ديبالا غير راضي في يوفنتوس بسبب أن بعض الصفقات الجديدة في صفوف البيانكونيري هذا الموسم تتقاضى راتبًا سنويًا أكبر منه.

وانضم الهولندي ماتياس دي ليخت والويلزي آرون رامزي، إلى يوفنتوس هذا الموسم ويحصلان على راتب يفوق باولو ديبالا.

وأشارت التقارير أن ديبالا يرغب في الحصول على 15 مليون يورو سنويًا، في حين أن يوفنتوس على استعداد لرفع راتبه إلى 12 مليون يورو فقط.