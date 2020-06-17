رياضة | عاجل.. استقالة مدرب الزمالك بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. استقالة مدرب الزمالك بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تقدم سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض باستقالته في حالة إستئناف بطولة الدوري المصري للموسم الحالي.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك: أنا كنت اعذر سامي الشيشيني لأنه خائف على نفسه ولا أقدر أن أقول له ستتواجد بالعافية.

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واضاف: أعلنوا الأهلي بطلاً للدوري ولكن حياة الجميع أهم من أي بطولة، لو الأزمة في البطولة امنحوها للأهلي، واقول للجنايني انت تتحدث عن تدخل حكومي في الرياضة المصرية وهذا قد يتسبب في إيقاف النشاط بالكامل.

وتابع: أعمل ما تريد يا عمرو الجنايني، نزل الزمالك والمصري والإتحاد وغيرهم من الأندية الكبيرة إلى الدرجة الثانية، واعطوا الدوري للنادي الذي يحصل عليه كل عام.

وواصل: كنا أول ناد في مصر يغلق أبوابه بسبب مكافحة الفيروس، وكنا أيضا أول ناد قام بتسديد الاشتراكات، نحن نسير على نهج الدولة .