شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: إنبي كان موقفه مخزي في اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن نادي إنبي كان موقفه مخزي في اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة، لأنه وافق على استكمال المسابقة.
وأضاف منصور في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذى يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية زملكاوي، اليوم الثلاثاء: "رفضت احتفال قناة الزمالك بعيد ميلادي وفضلت إقامة احتفالية للاتحاد السكندري".
وأكد مرتضى منصور أن الاتحاد السكندري وطلائع الجيش ووادي دجلة والمقاصة أبلغوا اتحاد الكرة برفضهم لاستكمال الدوري.
وطالب مسئولو القلعة البيضاء الاتحاد المصري بإلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم و الانتظار حتى تستقر الأمور بشأن إنتشار فيروس كورونا.
كما اقترح نادي الزمالك فكرة لعب بطولة كأس مصر هذا الموسم بشكل طبيعي بدلا من الدوري كتجربة فقط نظرا لقلة عدد مباريات البطولة عن مسابقة الدوري.
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