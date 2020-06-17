شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: اللاعبون الأجانب لديهم تخوف من العودة لمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، إن توقيت قرار استكمال الدوري غير مناسب، موضحا أنه كان يجب أن تعود الحياة لطبيعتها أولا قبل حسم مصير الدوري.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذى يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية زملكاوي، اليوم الثلاثاء: "الأجانب بالطبع سيكون لديهم تخوف من العودة لمصر والنزول للتدريبات، أيضا نحن جميعاً يعلم أن المواطن المصري يعيش في قلق دائم كيف سيتم اقناع اللاعبين بالتدريب حالياً".

وتابع: "الأمر صعب بكل تأكيد، يمكن أن يكون القرار جاء من أجل ارضاء طرف على حساب الجميع، هناك أندية تعارض عودة الدوري، وكان يجب الاجتماع بالأندية واللاعبين قبل اعلان القرار".

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وطالب مسئولو القلعة البيضاء الاتحاد المصري بإلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم و الانتظار حتى تستقر الأمور بشأن إنتشار فيروس كورونا.

كما اقترح نادي الزمالك فكرة لعب بطولة كأس مصر هذا الموسم بشكل طبيعي بدلا من الدوري كتجربة فقط نظرا لقلة عدد مباريات البطولة عن مسابقة الدوري.