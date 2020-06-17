شكرا لقرائتكم أيمن المزين: عودة النشاط تحتاج موارد مالية عالية.. وهدفنا البقاء في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال المزين خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :"كل 3 لاعبين كانو بغرفة واحدة اثناء المعسكرات الماضية، لكن الوضع سيختلف حاليا". Advertisements وأكمل: "الأمور واضحة بالنسبة للجميع العودة لها ترتيبات بعد غياب 3 شهور، كما أن فترة الاعداد قليلة جدا، وعودة النشاط تحتاج موارد مادية عالية". وأتم: "هدفنا البقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم".

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