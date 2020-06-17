شكرا لقرائتكم علاء نبيل يكشف كواليس أول مرة انضم للجهاز الفني للمنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب أنه أول مرة تم استدعائه للانضمام الى المنتخب الوطني الأول ضمن الجهاز الفني كان عام 1994 مع محسن صالح.

أضاف علاء نبيل خلال استضافته ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامي ابراهيم فايق: "في هذا التوقيت كنا في دورة تدريبية في ألمانيا قام الوزير عبد المنعم وقتها بصقلنا تدريبياً وفوجءت باتصال استدعائي في البطولة الأفريقية التي اقيمت بتونس وقتها.

أوضح علاء نبيل أن رحلته مع تدريب المنتخبات استمرت بعدها مع الهولندي رود كرول ثم رحلة هي الأطول مع الراحل محمود الجوهري.

تابع علاء نبيل أن عمله مع الجوهري علمه الكثير من الالتزام في المراحل التي قام بتدريبها.

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وفى وقت سابق ، أكد علاء نبيل، المدير الفنى السابق للمقاولون العرب، أن فريق الأهلى هو الأفضل فى مصر بلا منازع، موضحاً أن محمد الشناوى حارس مرمى المارد الأحمر هو حارس مصر الأول حالياً، قائلا، "الأهلى مستواه ثابت وهو الأفضل فى مصر بلا منازع، وبطل الدورى، والفريق الوحيد الذى يخوض مبارياته بمستوى ثابت ويقدم كرة ممتعة، بفضل امتلاكه ذخيرة من النجوم، ولكن يعانى أيضاً من كثرة الإصابات وبعض الثغرات الدفاعية".

وأضاف مدرب منتخب مصر السابق: "محمد الشناوى هو حارس مصر الأول حالياً، مستوى ثابت وأداء متميز يفوق كل حراس الدورى، بينما الأهلى يعانى من غياب رأس الحربة المميز ولكن أداء المارد الاحمر الهجومى يغطى على هذه السلبية ".

وعن رؤيته لتطوير اداء منتخب مصر فى الفترة المقبلة قال علاء نبيل، "المنتخب الأولمبى مستقبل الكرة المصرية، ويجب أن يكون ستة من عناصره هم ذخيرة وقوام المنتخب الأول فى السنوات المقبلة، بجانب نجوم الفراعنة المميزين، وعلى رأسهم محمد صلاح وأحمد حجازى وطارق وحامد وحمدى فتحى ومحمد الشناوى".

وعن توقعاته لأداء كهربا مع الأهلى قال علاء نبيل، "لو ثبت نفسه هيفرق معاه كتير، جمهور الأهلى منتظر كهربا وأيضاً جمهور الزمالك، وهذا ما سيضع ضغوطا كبيرة على اللاعب ."