شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الشيشيني استقال من الجهاز الفنى خوفا على حياته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك استقالة سامي الشيشيني من الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي قائلا :"سامي الشيشيني استقال لما عرف بقرار عودة الدوري، وطبعا حقه لأنه مش عايز يموت". وكشف مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي عبر فضائية الزمالك، اليوم الثلاثاء: " اتحاد الكرة يتجاهل أهمية أندية الغلابة، رغم أن أقل وأصغر رئيس نادي من أندية الغلابة بيتكلم ويفهم في الكورة أفضل من عمرو الجنايني". وتابع مرتضى منصور: "أندية الغلابة اللى عايز يحذفهم الجنايني من الجمعية العمومية هم الثروة الحقيقية للكرة المصرية"

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