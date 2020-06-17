شكرا لقرائتكم محمد سلطان: الإجراءات الاحترازية تكلفتها كبيرة على الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال سلطان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "نحن قادرون على عودة الدوري من الناحية الطبية وتتواصل مع الأجهزة الطبية للفرق".
وتابع: "دور الأطباء حال إصابة اي لاعب سيكون معنويا بشكل كبير لمنع انتشار الذعر داخل الفريق".
واضاف: "سنعمل على تسهيل كافة الأمور للأندية"، موضحا أن الإجراءات الطبية مقسمة إلى عدة جوانب منها مكافحة العدوى والتباعد الجسدي وكيفية انتشار المرض.
ولفت إلى أنه لابد من عمل فحوصات بشكل مستمر للاعبين قبل التدريبات وقبل المباريات.
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