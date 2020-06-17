شكرا لقرائتكم محمد سلطان: الإجراءات الاحترازية تكلفتها كبيرة على الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سلطان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "نحن قادرون على عودة الدوري من الناحية الطبية وتتواصل مع الأجهزة الطبية للفرق".

وتابع: "دور الأطباء حال إصابة اي لاعب سيكون معنويا بشكل كبير لمنع انتشار الذعر داخل الفريق".

واضاف: "سنعمل على تسهيل كافة الأمور للأندية"، موضحا أن الإجراءات الطبية مقسمة إلى عدة جوانب منها مكافحة العدوى والتباعد الجسدي وكيفية انتشار المرض.

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ولفت إلى أنه لابد من عمل فحوصات بشكل مستمر للاعبين قبل التدريبات وقبل المباريات.