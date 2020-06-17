شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: امنحوا الدوري للأهلي لكن لا تضحوا بأرواح الناس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، باعلان الاهلي بطل الدوري قائلا: " امنحوا اللقب للأهلي لكن لا تضحوا بأرواح الناس".

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذى يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية زملكاوي، اليوم الثلاثاء: "الأهلي والزمالك من أعظم الأندية في العالم، بقالهم أكتر من 100 سنة".

وتابع رئيس النادي الأبيض، أن روح أى لاعب في الأهلي تساوى 100 بطولة دوري.

Advertisements

وطالب مسئولو القلعة البيضاء الاتحاد المصري بإلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم و الانتظار حتى تستقر الأمور بشأن إنتشار فيروس كورونا.

كما اقترح نادي الزمالك فكرة لعب بطولة كأس مصر هذا الموسم بشكل طبيعي بدلا من الدوري كتجربة فقط نظرا لقلة عدد مباريات البطولة عن مسابقة الدوري.