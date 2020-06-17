شكرا لقرائتكم علاء نبيل يعلق على عودة النشاط الكروي من جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علّق علاء المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب على ملف عودة النشاط الرياضى بعد قرار وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، قائلا خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إنه يجب على الجميع مساندة الدولة فى قرارها بعودة الحياة الرياضية من جديد، مثلما تم مساندها فى ملف استضافة بطولة أمم أفريقيا فى وقت قياسى.

وأضاف مدرب المنتخب السابق، إنه يجب أيضًا أن تساعد الدولة الأندية لتدعيم قرارها بعودة النشاط، خاصة وإن معظم الفرق قامت بخصم أجزاء من رواتب لاعبيها ومع إطلاق صافرة أول مباراة فى عودة النشاط ستطالب اللاعبين بباقى مستحقاتها، بخلاف المصروفات التى تحتاجها الفريق فى المرحلة المقبلة.

وفى وقت سابق ، أكد علاء نبيل، المدير الفنى السابق للمقاولون العرب، أن فريق الأهلى هو الأفضل فى مصر بلا منازع، موضحاً أن محمد الشناوى حارس مرمى المارد الأحمر هو حارس مصر الأول حالياً، قائلا، "الأهلى مستواه ثابت وهو الأفضل فى مصر بلا منازع، وبطل الدورى، والفريق الوحيد الذى يخوض مبارياته بمستوى ثابت ويقدم كرة ممتعة، بفضل امتلاكه ذخيرة من النجوم، ولكن يعانى أيضاً من كثرة الإصابات وبعض الثغرات الدفاعية".

Advertisements

وأضاف مدرب منتخب مصر السابق: "محمد الشناوى هو حارس مصر الأول حالياً، مستوى ثابت وأداء متميز يفوق كل حراس الدورى، بينما الأهلى يعانى من غياب رأس الحربة المميز ولكن أداء المارد الاحمر الهجومى يغطى على هذه السلبية ".

وعن رؤيته لتطوير اداء منتخب مصر فى الفترة المقبلة قال علاء نبيل، "المنتخب الأولمبى مستقبل الكرة المصرية، ويجب أن يكون ستة من عناصره هم ذخيرة وقوام المنتخب الأول فى السنوات المقبلة، بجانب نجوم الفراعنة المميزين، وعلى رأسهم محمد صلاح وأحمد حجازى وطارق وحامد وحمدى فتحى ومحمد الشناوى".

وعن توقعاته لأداء كهربا مع الأهلى قال علاء نبيل، "لو ثبت نفسه هيفرق معاه كتير، جمهور الأهلى منتظر كهربا وأيضاً جمهور الزمالك، وهذا ما سيضع ضغوطا كبيرة على اللاعب ."