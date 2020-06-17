شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: مستحيل 5 أندية يحكموا على 11 نادي ويحددوا مصير الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن اللجنة الخماسية رفضت مقترح اعتماد التصويت لحسم مصير الدوري، لأنها مش متعودة على الديمقراطية.
وأضاف مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذى يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية زملكاوي، اليوم الثلاثاء: "مستحيل 5 أندية يحكموا على 11 ناديا والأغلبية تحكم مصير الدوري".
وتابع مرتضى منصور أن تقسيم اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة في مجموعات، مجرد عبث قائلا: "مش يمكن لو اجتمعت بالخطيب أقنعه أو يقنعني!".
وطالب مسئولو القلعة البيضاء الاتحاد المصري بإلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم و الانتظار حتى تستقر الأمور بشأن إنتشار فيروس كورونا.
كما اقترح نادي الزمالك فكرة لعب بطولة كأس مصر هذا الموسم بشكل طبيعي بدلا من الدوري كتجربة فقط نظرا لقلة عدد مباريات البطولة عن مسابقة الدوري.
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