شكرا لقرائتكم علاء نبيل ينتقد اختفاء حسام البدرى عن الأحداث الحالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد علاء نبيل المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب اختفاء المدير الفني للفراعنة حالياً حسام البدري.

أضاف علاء نبيل خلال استضافته ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامي ابراهيم فايق: "حسام البدري كان واجباً عليه أن يكون متواجداً في اتحاد الكرة للتواصل مع المسئولين ووضع رؤيته بشأن عودة البطولة والمدة التي يحتاجها اللاعبون الدوليون وغيرها من الأمور".

وقال علاء نبيل: يجب أن يكون دوره ايجابيا بشكل أكبر، خاصة وأن هناك مدير فني أجنبي لمنتخب مصر لليد أكد عدم موافقته على عودة اللاعبين الدوليين للمشاركة في الدوري قبل 5 أسابيع، وهو أحد الأدوار التي يتوجب على البدري القيام بها مع الجبلاية".

Advertisements

وفى وقت سابق ، أكد علاء نبيل، المدير الفنى السابق للمقاولون العرب، أن فريق الأهلى هو الأفضل فى مصر بلا منازع، موضحاً أن محمد الشناوى حارس مرمى المارد الأحمر هو حارس مصر الأول حالياً، قائلا، "الأهلى مستواه ثابت وهو الأفضل فى مصر بلا منازع، وبطل الدورى، والفريق الوحيد الذى يخوض مبارياته بمستوى ثابت ويقدم كرة ممتعة، بفضل امتلاكه ذخيرة من النجوم، ولكن يعانى أيضاً من كثرة الإصابات وبعض الثغرات الدفاعية".

وأضاف مدرب منتخب مصر السابق: "محمد الشناوى هو حارس مصر الأول حالياً، مستوى ثابت وأداء متميز يفوق كل حراس الدورى، بينما الأهلى يعانى من غياب رأس الحربة المميز ولكن أداء المارد الاحمر الهجومى يغطى على هذه السلبية ".

وعن رؤيته لتطوير اداء منتخب مصر فى الفترة المقبلة قال علاء نبيل، "المنتخب الأولمبى مستقبل الكرة المصرية، ويجب أن يكون ستة من عناصره هم ذخيرة وقوام المنتخب الأول فى السنوات المقبلة، بجانب نجوم الفراعنة المميزين، وعلى رأسهم محمد صلاح وأحمد حجازى وطارق وحامد وحمدى فتحى ومحمد الشناوى".

وعن توقعاته لأداء كهربا مع الأهلى قال علاء نبيل، "لو ثبت نفسه هيفرق معاه كتير، جمهور الأهلى منتظر كهربا وأيضاً جمهور الزمالك، وهذا ما سيضع ضغوطا كبيرة على اللاعب ."