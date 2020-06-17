شكرا لقرائتكم علاء نبيل يروي كواليس اختطافه من نادي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روى علاء المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب كواليس اختطافه من قبل نادى الزمالك فى أحد الفنادق من أجل الحصول على توقيعه ومنعه من الدخول فى مفاوضات مع أندية أخرى.

أضاف علاء نبيل خلال استضافته ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامي ابراهيم فايق عن أسعار اللاعبين المبالغ فيها حاليًا، قال علاء نبيل إنه يجب استغلال أزمة كورونا لتخفيض عقود اللاعبين المبالغ فيها، مضيفًا: "بعض الأندية قامت بقطع رواتب أجهزة قطاعات الناشئين من أجل شراء لاعبين بالملايين لمجرد أن يقال أن هذا النادى نجح فى خطف صفقة من نادى أخر". وأكد أن حسام عاشور أخطأ فى تصرفه الأخير مع الأهلى، موضحًا أن المارد الأحمر لن يتأثر برحيل عاشور أو أحمد فتحى أو شريف إكرامى، كما أوضح أن مروان محسن تعرض لهجوم شديد فى الفترة الماضية جعلته يفقد تركيزه، ويجب عليه أن يستعيد نفسه فى أسرع وقت.

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وفى وقت سابق ، أكد علاء نبيل، المدير الفنى السابق للمقاولون العرب، أن فريق الأهلى هو الأفضل فى مصر بلا منازع، موضحاً أن محمد الشناوى حارس مرمى المارد الأحمر هو حارس مصر الأول حالياً، قائلا، "الأهلى مستواه ثابت وهو الأفضل فى مصر بلا منازع، وبطل الدورى، والفريق الوحيد الذى يخوض مبارياته بمستوى ثابت ويقدم كرة ممتعة، بفضل امتلاكه ذخيرة من النجوم، ولكن يعانى أيضاً من كثرة الإصابات وبعض الثغرات الدفاعية".

وأضاف مدرب منتخب مصر السابق: "محمد الشناوى هو حارس مصر الأول حالياً، مستوى ثابت وأداء متميز يفوق كل حراس الدورى، بينما الأهلى يعانى من غياب رأس الحربة المميز ولكن أداء المارد الاحمر الهجومى يغطى على هذه السلبية ".

وعن رؤيته لتطوير اداء منتخب مصر فى الفترة المقبلة قال علاء نبيل، "المنتخب الأولمبى مستقبل الكرة المصرية، ويجب أن يكون ستة من عناصره هم ذخيرة وقوام المنتخب الأول فى السنوات المقبلة، بجانب نجوم الفراعنة المميزين، وعلى رأسهم محمد صلاح وأحمد حجازى وطارق وحامد وحمدى فتحى ومحمد الشناوى".

وعن توقعاته لأداء كهربا مع الأهلى قال علاء نبيل، "لو ثبت نفسه هيفرق معاه كتير، جمهور الأهلى منتظر كهربا وأيضاً جمهور الزمالك، وهذا ما سيضع ضغوطا كبيرة على اللاعب ."