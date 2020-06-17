شكرا لقرائتكم ربيع ياسين: أطالب فايلر بمنح فرصة أخيرة لصالح جمعة.. ولو رحل عن الأهلي فهو الخاسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، إن صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلي، موهبة كبيرة وما زال صغير السن"

وأكد ربيع ياسين خلال تصريحات تلفزيونية: "أطالب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، بمنح اللاعب فرصة جديدة وأخيرة، فاللاعب ما زال صغير السن".

وأوضح: "مسؤولو الأهلي يجيبوا صالح ويقولوا دي الفرصة الأخيرة ويحمله اللاعب المسئولية، ولو تمادى في ذلك يتم الاستغناء عنه فورًا، فالنادي الأهلي لم يقف على حد".

وأضاف: "آلاف اللاعبين يتمنون ارتداء تيشيرتات الأهلي او الزمالك، وهم من يصنعون النجوم وليس العكس".

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