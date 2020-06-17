شكرا لقرائتكم ربيع ياسين: أطالب فايلر بمنح فرصة أخيرة لصالح جمعة.. ولو رحل عن الأهلي فهو الخاسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، إن صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلي، موهبة كبيرة وما زال صغير السن"
وأكد ربيع ياسين خلال تصريحات تلفزيونية: "أطالب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، بمنح اللاعب فرصة جديدة وأخيرة، فاللاعب ما زال صغير السن".
وأوضح: "مسؤولو الأهلي يجيبوا صالح ويقولوا دي الفرصة الأخيرة ويحمله اللاعب المسئولية، ولو تمادى في ذلك يتم الاستغناء عنه فورًا، فالنادي الأهلي لم يقف على حد".
وأضاف: "آلاف اللاعبين يتمنون ارتداء تيشيرتات الأهلي او الزمالك، وهم من يصنعون النجوم وليس العكس".
وعلق ربيع ياسين، على ملف تجديد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في القلعة الحمراء، قائلا: "فايلر لو رحل هو الخسران فالأهلي هو صانع النجوم وصانع المدربين على مدار تاريخه".
وأوضح: "كل مدرب بيجي الأهلي بيحقق بطولات وبيصنع اسم كبير، فالأهلي مثلما يصنع اللاعبين فهو يصنع المدربين".
وأتم: "لو فايلر رحل من الأهلي سيخسر الملايين من الجماهيرالأهلاوية التي تدعمه وتشجعه، وسيخسر إدارة النادي الأهلي التي تعامله بكل احتراف واحترام"
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