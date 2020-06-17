شكرا لقرائتكم أكرم توفيق: الجونة أبلغني بعودتي للأهلي نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أكرم توفيق لاعب الأهلي والمعار للجونة أن الفرق بحاجة من شهر الى شهر ونصف في التدريبات والإعداد قبل عودة الماريات الرسمية، لاسيما بعد ابتعاد اللاعبين عن التدريب والمباريات فترة طويلة.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبوتس 1: الأهلي بيتي وشرف كبير التواجد بالنادي الأهلي وانا أنتمي إليه وإلى جماهيره، سواء رجعت او لأ انا هموت نفسي في التمرين عشان ارجع بس حاليا انا تركيزي مع الجونة ولو رجعت ده قرار فني وده حاجة كبيرة ليا.

Advertisements

فجر مفاجأة بالتأكيد: "ادارة الجونة أبلغتني بعودتي للأهلي وده حاجة فرحتني، مش خايف من المنافسة مع محمد محمود ونيدفيد والسولية ، كلهم حبايبي وصحابي وعندي ثقة في ربنا وفي نفسي وانا لما هرجع هثبت اني استحق الفرصة".

وعن انضمام محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمد الشناوي شدد على أن تواجدهم سيكون اضافة للمنتخب الأولمبي وشرف لنا تواجدهم معنا.