نهائي ناري بنكهة «ساري» بين يوفنتوس ونابولي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبحث المدرب ماوريتسيو سارّي عن لقبه الأول مع يوفنتوس عندما يلاقي فريقه السابق نابولي، اليوم الأربعاء، في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم على الملعب الأولمبي في روما، وذلك قبل أيام من استئناف الدوري المحلي المعلّق منذ ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسيكون يوفنتوس مرشحاً قوياً لتعزيز رقمه القياسي في المسابقة، وإحراز لقبه الرابع عشر، بعدما تنازل الموسم الماضي عن سلسلة من أربعة ألقاب متتالية لسقوطه في ربع النهائي أمام أتالانتا صفر-3، في المقابل، توّج نابولي خمس مرات، آخرها في 2014.

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وتسلم سارّي مهامه على رأس الإدارة الفنية في «السيدة العجوز» مطلع هذا الموسم، بعد سنة جدلية يتيمة أمضاها مع تشيلسي الإنجليزي، أحرز خلالها لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

لكن قبل ذلك، أمضى ابن الحادية والستين ثلاثة مواسم مع نابولي، حيث صارع بشدة على لقب الدوري المحلي مع يوفنتوس المتوّج في آخر ثمانية مواسم، قبل أن يرحل عن النادي الجنوبي لخلافه مع مالك النادي الجدلي أيضاً أوريليو دي لورنتيس.

وادعى المدرب أنه عرف بقرار إقالته من نابولي، وتعيين كارلو أنشيلوتي بدلاً منه، من خلال مشاهدته التلفزيون.