المرزوقي: كلباء تحد جديد في كرة الصالات

أكمل نادي اتحاد كلباء ظهر أمس إجراءات التعاقد مع مدرب كرة قدم الصالات الوطني محمد المرزوقي المدرب السابق لفريق نادي دبا الحصن في واحدة من مفاجآت كرة قدم الصالات، وجرت مراسم التوقيع في مبنى الإدارة في قلعة النمور بحضور عضوي مجلس الإدارة عبد الله حسن الدرمكي مشرف الألعاب الجماعية في نادي اتحاد كلباء وعبد الله عبد الرزاق المدير المالي للنادي وسيبدأ المرزوقي الذي ارتبط مع النادي بعقد لموسم واحد قابل للتجديد، مهامه الفنية مع فرقة النمور خلفاً للمدرب البرازيلي رامون داسيلفا.

واعتبرالمرزوقي التعاقد مع اتحاد كلباء تحدياً جديداً وقال: أتمنى أن أكون عند حسن ظن نادي اتحاد كلباء وأشكر أسرة نادي دبا الحصن إدارة ولاعبين وجمهوراً وأعتقد أن العشر سنوات التي قضيتها في نادي دبا الحصن كانت مميزة وحملت ذكريات رائعة وجميلة لنا جميعاً فقد نشأت وترعرعت ولعبت وعملت في دبا الحصن وعندما غادرت النادي تركته منافساً وفي القمة ويملك فريقاً مميزاً ومنافساً على كل الصعد وكانت التجربة الآسيوية هي الأفضل لي خلال مسيرتي مع الفريق عندما حققنا المركز الرابع على مستوى الأندية الآسيوية قبل 4 سنوات.

وتوجه عبد الله حسن الدرمكي مشرف الألعاب الجماعية في نادي اتحاد كلباء بالشكر إلى الدكتور خالد مطر الزعابي رئيس مجلس إدارة النادي على اهتمامه بالالعاب الجماعية وأشاد بالصفقة متمنياً له التوفيق مع فريقه الجديد وتوجه بالشكر إلى المدرب السابق البرازيلي رامون الذي قاد الفريق لموسم ونصف بصورة جيدة.