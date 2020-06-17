جدول ترتيب الدوري يحسم المقاعد الآسيوية والمكافآت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

لا يزال الشارع الكروي يترقب قرار رابطة المحترفين الخاص بمصير دوري الخليج العربي لموسم 2019/ 2020، بعدما توقف بسبب جائحة «كورونا» منذ الخامس عشر من مارس/ آذار الماضي.

وكانت الأندية قد تنفست الصعداء، بعد «الاستبيان» الذي قامت به الرابطة في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى منح الأندية فرصة إبداء رأيها بشكل رسمي، حول رغبتها في عدم استكمال الدوري الذي بات استمراره أقرب إلى مهمة مستحيلة.

وتدرك «الرابطة»، أنها أمام تحدٍّ صعب بالإعلان عن إلغاء الموسم، خاصة في ظل تمسك شباب الأهلي بأحقيته بنيل الدرع، بعدما كان فوق قمة الترتيب عند الإعلان عن التوقف.

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ويدرك مسؤولو الرابطة أن قرار الإلغاء هو «أبغض الحلال» بالنسبة إليهم، خاصة أن هذا القرار سيكون له تداعيات سلبية على المستوى المالي، حيث سيتسبب قرار الإلغاء بخسائر مادية جراء تقلص قيمة المبالغ التي ستدفعها القنوات الناقلة، إلى جانب قيمة عقود الرعاية التي أبرمت مع الشركات الراعية.

ولا يغفل القائمون على اللعبة أن كرة القدم ما بعد «كورونا»، لن تكون كما قبلها، وذلك جراء التراجع الكبير في قيمة العائدات التي تحصل عليها، سواء من المجالس الرياضية، أو حتى من خلال تراجع قيمة العقود الاستثمارية والرعاية التي ستسجل تراجعاً واضحاً في الموسم المقبل.

وتنتظر الأندية على «أحر من الجمر» قرار الرابطة النهائي حول مصير الموسم، والذي سيتعلق به الكثير من الجوانب والتي يبرز منها، كيفية توزيع عائدات النقل التلفزيوني والمستحقات المالية للأندية التي كانت تنتظر الحصول عليها في الفترة السابقة، خاصة أن النظام المعتمد كان ينص على منح الأندية القسم الثاني من المستحقات المالية، بناء على موقعها في جدول الترتيب، وهو ما يحتاج إلى قرار حاسم أيضاً من اللجنة التي سيتوجب عليها تحديد آلية دفع المبالغ في حال الإلغاء، حيث سيكون التساؤل هل سيتم التوزيع بالتساوي بين الأندية ال14 أم سيكون بناء على ما انتهى إليه جدول الترتيب قبل التوقف مع نهاية المرحلة 19؟.

أما على مستوى مشاركات الأندية خارجياً في الموسم المقبل، فيتوقع أن تعتمد الرابطة قرار مشاركة الثلاثي الأول في جدول الترتيب، إلى جانب بطل الكأس، خاصة مع قرار اتحاد اللعبة بخوض المباراة النهائية «المجمدة» في ربع السنة الأخير.

يذكر أن حصة فرق الإمارات في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، ستكون مقعدين مباشرين ومقعدين ملحقين ( مقعدان في دوري المجموعات، ومقعدان في الأدوار التمهيدية) إلا في حال ارتأى الاتحاد القاري اتخاذ قرار آخر.