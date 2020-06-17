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إشبيلية يفرط في الفوز

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرط إشبيلية في فوز في المتناول على مضيفه ليفانتي وسقط في فخ التعادل 1-1 في لكرة القدم، وذلك قبل يومين على استضافة المتصدر في قمة المرحلة المقبلة.

وكان إشبيلية متقدماً بهدف الهولندي لوك دي يونج حتى الدقيقة 87 التي شهدت هدف التعادل للضيوف بفضل النيران الصديقة.

وتعادل ريال بيتيس مع غرناطة 2-2 في مباراة شهدت تسجيل 3 أهداف في 7 دقائق.

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