شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يفرط في الفوز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرط إشبيلية في فوز في المتناول على مضيفه ليفانتي وسقط في فخ التعادل 1-1 في الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك قبل يومين على استضافة برشلونة المتصدر في قمة المرحلة المقبلة.
وكان إشبيلية متقدماً بهدف الهولندي لوك دي يونج حتى الدقيقة 87 التي شهدت هدف التعادل للضيوف بفضل النيران الصديقة.
وتعادل ريال بيتيس مع غرناطة 2-2 في مباراة شهدت تسجيل 3 أهداف في 7 دقائق.
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