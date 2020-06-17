فريق الإمارات في جولة فرنسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك فريق الإمارات للدراجات في جولة فرنسا التي تقام بمدينة نيس في أغسطس/ آب المقبل، وهي أكبر سباقات العالم، وأكثرها شهرة.

وقال تادي بوجاتشار دراج الفريق: جولة فرنسا تجسد قمة بارزة في مسيرة أي دراج، س عيد بكوني جزءاً من هذا الفريق، وأتطلع إلى اختبار قدراتي والتنافس مع أفضل الدراجين في العالم في جولة من أصعب الجولات العالمية.

وأضاف: ما زال أمامنا نحو 6 أسابيع قبل بداية تقويم سباقات الدراجات المعدل لعام 2020، وأنا أتطلع إلى العودة إلى السباقات، ستحقق تشكيلتنا التوازن بين الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة، والدراجين المتخصصين بسباقات التسلق، فضلاً عن الدراجين الذين يسعون إلى تحقيق الفوز في مراحل الجولة.