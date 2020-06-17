آمال كبيرة للإمارات على «بارني روي» و«أديب»

ترفع خيول الإمارات شعار التحدي، اليوم، في سباق «برينس أوف ويلز سيتيكس» لمسافة 2000 متر المخصص لخيول «جروب 1»، والذي يقام في الشوط الرابع بثاني أيام مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني، الذي انطلقت نسخته 309 أمس الثلاثاء، ويمتد حتى 20 يونيو الجاري.

ويشتمل اليوم الثاني من المهرجان، على 7 أشواط، أبرزها شوط برينس أوف ويلز المخصص لخيول جروب 1، وتعول الإمارات في انتزاع هذا اللقب على 3 خيول، يتقدمهابارني روي لجودلفين بإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك، خصوصاً أن الجواد البالغ من العمر ست سنوات سبق له الفوز في المهرجان الملكي في آسكوت حين توج بلقب سباق سان جيمس ستيكس«المخصص لخيول جروب 1»عام 2017.

ويخوض التحدي أيضاً «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب وليام هاغاس وقيادة الفارس توم ماركواند، وهو يملك سجلاً حافلاً من الإنجازات على المضامير العشبية.

ضربة البداية

ويدشن سباق «سيلفر رويال هنت» أشواط اليوم الثاني في الرابعة والربع عصراً بتوقيت الإمارات، وهو شوط مخصص لخيول التكافؤ لمسافة 1600 متر، وينافس على لقبه 24 خيلاً، يبرز منها «ميداني» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مارك جونسون وقيادة الفارس جيم كرولي، في مهمة يتطلع من خلالها ميداني إلى تكرار إنجاز زميله في الإسطبل «آفاق» المتوج بلقب نسخة العام الماضي.

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ويحمل المهر «خوان الكانو»المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف المدرب كيفين ريان وقيادة الفارس أندريه أتزيني، آمال الإمارات، في الشوط الثاني سباق «هامبتون كورت ستيكس»المخصص لخيول جروب 3 لمسافة 2000 متر.

ثلاثية إماراتية

وتواصل الإثارة طريقها نحو سباق كينج جورج في الشوط الثالث المخصص لخيول التكافؤ لمسافة 2400 متر، في شوط ينافس على لقبه 18 جواداً من نخبة خيول المسافات الطويلة، يبرز منها 3 من ممثلي الإمارات، وهمبرايت ميلودي لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك، و«حكم»: لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كرولي، و« ترومبت مان» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

سباق «رويال هانت» وتتنافس 23 خيلاً على مسافة الميل ، أملاً في حصد النسخة الأولى من سباق" رويال هانت" ، وقد استقطب 3 من خيول جودلفين من ضمنهم جوادان يتولى تدريبهما مارك جونستون، وهما الجواد «دارك فيشن» الذي سيتولى قيادته الفارس وليام بيوك، بجانب بيت بينوكس والذي سيتولى قيادته الفارس جيمس دويل، وتكتمل ثلاثية جودلفين مع لورد تنيسون الذي يتولى تدريبه جون جودسون ويتولى قيادته فرانكي ديتوري.

ويشهد الشوط أيضاً، مشاركة 3 خيول تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ممثلة»بالرجاء«بإشراف جون جودسون وقيادة الفارس جيم كرولي، و«منتظم» بإشراف المدرب وليام هاغاس وقيادة الفارس داني أونيل، و«آفاق» بإشراف المدرب تشارلز هيلز وقيادة الفارس سيرين فالون.