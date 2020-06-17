شكرا لقرائتكم خبر عن «السباحة» تبحث تعديل النظام الأساسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب
تعقد الجمعية العمومية لاتحاد السباحة اجتماعاً طارئاً يوم السابع والعشرين من يونيو / حزيران الحالي، برئاسة سلطان السماحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وسيتركز الاجتماع على مناقشة تعديل النظام الأساسي للاتحاد ليتوافق مع التغيرات التي طرأت ومن المتوقع تشكيل لجنة تختارها العمومية للقيام بالتعديلات، علاوة على بحث مقترحات الأندية وملاحظاتها على اللائحة الاسترشادية الصادرة عن الهيئة العامة للرياضة للاستعانة بها في وضع الأنظمة الأساسية، علماً بأن اتحاد السباحة كان قد وضع نظاماً أساسياً وافق عليه الاتحاد الدولي للسباحة «فينا» قبل إجراء الانتخابات «المعادة» للدورة الحالية 2016 - 2020، والتي قادت السماحي إلى سدة الرئاسة.
يذكر أن موافقة الجمعية العمومية هي الأساس لاعتماد أي تعديلات أو إضافات على النظام الأساسي الذي يحكم عمل أي اتحاد رياضي.
كانت هذه تفاصيل خبر «السباحة» تبحث تعديل النظام الأساسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.