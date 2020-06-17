«السباحة» تبحث تعديل النظام الأساسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد السباحة اجتماعاً طارئاً يوم السابع والعشرين من يونيو / حزيران الحالي، برئاسة سلطان السماحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وسيتركز الاجتماع على مناقشة تعديل النظام الأساسي للاتحاد ليتوافق مع التغيرات التي طرأت ومن المتوقع تشكيل لجنة تختارها العمومية للقيام بالتعديلات، علاوة على بحث مقترحات الأندية وملاحظاتها على اللائحة الاسترشادية الصادرة عن الهيئة العامة للرياضة للاستعانة بها في وضع الأنظمة الأساسية، علماً بأن اتحاد السباحة كان قد وضع نظاماً أساسياً وافق عليه الاتحاد الدولي للسباحة «فينا» قبل إجراء الانتخابات «المعادة» للدورة الحالية 2016 - 2020، والتي قادت السماحي إلى سدة الرئاسة.

يذكر أن موافقة الجمعية العمومية هي الأساس لاعتماد أي تعديلات أو إضافات على النظام الأساسي الذي يحكم عمل أي اتحاد رياضي.