شكرا لقرائتكم خبر عن ساينز ينال جائزة استورياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نال الإسباني كارلوس ساينز،بطل العالم للراليات مرتين ورالي دكار الصحراوي ثلاث مرات، جائزة أميرة استورياس لفئة الرياضة أمس. وهذه أول مرة منذ عام 2007 ينال الجائزة رياضي من عالم السيارات، بعدما أحرزها بطل العالم للفورمولا واحد 7 مرات الألماني ميكايل شوماخر،وتكافئ الجائزة أشخاصاً أو مؤسسات لأعمال ذات بعد دولي في فئات مختلفة من فنون وعلوم ورياضة.

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