شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن العودة للتدريبات استعداداً للدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادى بيراميدز عن موعد عودة الفريق الكروي الأول للتدريبات الجماعية، عقب القرار الذي أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، بعودة النشاط الرياضي يوم 20 يونيو الجاري، وعودة الدوري والمسابقات الرسمية يوم 25 يوليو المقبل.
وحدد بيراميدز يوم 25 يونيو الجاري موعداً لعودة التدريبات الجماعية للفريق، ومن المنتظر إخطار جميع اللاعبين بموعد التدريبات، ومطالبة دودو الجباس الموجود حالياً في بلجيكا، وعبده لومالا الموجود في أوغندا ترتيب أوضاعهم من أجل العودة إلى القاهرة في الأيام المقبلة، وقبل استئناف التدريبات.
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