انطلاقة «مركز الإمارات للتحكيم» إضافة تسد الفراغ القانوني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

ينفرد «الخليج الرياضي» بنشر القانون الاتحادي رقم 16 الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، الذي يعد إنجازاً هاماً لأهميته في سد الفراغ القانوني الذي طالما عانته رياضة الإمارات، ويقع في 21 مادة تشكل المرجعية في التقاضي لكل الجهات الرياضية العاملة بالدولة.

وأعطى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، الضوء الأخضر لبدء تنفيذ القانون، بتشكيله «مجلس التحكيم الرياضي» طبقاً للمادة السادسة من القانون، برئاسة علي محمد بو جسيم، ليكون جهة الفصل في حل المنازعات الرياضية، علماً بأن مدة العضوية في المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

وقبل عرض مواد القانون، تجدر الإشارة إلى أنه يلزم الجهات العاملة في المجال الرياضي تضمين لوائحها وأنظمتها الأساسية ما يفيد اختصاص المركز، دون غيره، بالتوفيق في المنازعات الرياضية.

وأعطت المادة 2 المركز شخصيته الاعتبارية (ينشأ في الدولة مركز يسمى «مركز الإمارات للتحكيم الرياضي» يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون له الاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصرف فيما يكفل له تحقيق أهدافه)، كما حددت المادة 5 اختصاصاته من دون غيره بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية، وعلى وجه الخصوص المنازعات الناتجة عن القرارات النهائية الصادرة عن الجهات العاملة، واللجنة الأولمبية، وفقاً لأنظمتها الأساسية، والقرارات التأديبية الصادرة بموجب أنظمة الجهات العاملة، والقرارات القابلة للاستئناف الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، كما يختص المركز بالتحكيم في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطاً، أو مشارطة تحكيم رياضي ينص على اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، إضافة إلى التوفيق في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطاً أو مشارطة توفيق رياضي تنص على اللجوء إلى التوفيق لدى المركز.

وتوفر المادة الرابعة ضمن أهداف مركز التحكيم الرياضي ضمانة لتحقيق العدالة الناجزة عبر سرعة الفصل في المنازعات الرياضية من خلال التوفيق، أو التحكيم، ونشر ثقافة التوفيق والتحكيم الرياضي في الدولة، خاصة لدى الجهات العاملة، وتوثيق العلاقات مع الجهات المعنية بالتحكيم الرياضي في الدولة، وخارجها، وتشجيع التعاون والشراكات معها، علاوة على المشاركة في المحافل الرياضية ذات الصلة.

الاختصاصات والمهام

حددت المادة 7 اختصاصات للمجلس في الإشراف على المركز، وتصريف أعماله، وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من قرارات لتحقيق أهداف المركز وفق ما يلي: إصدار النظام الأساسي والقرارات المتعلقة بعمل المركز، اعتماد الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية للمركز، إصدار القواعد الإجرائية المتعلقة بالتوفيق والتحكيم الرياضي، تعيين رئيسي غرفتي التحكيم الرياضي الابتدائية والاستئنافية، اعتماد قائمة سنوية بأسماء الموفقين والمحكمين المعتمدين وفق ما يحدده النظام الأساسي، اعتماد الميزانية والحساب الختامي للمركز، تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المركز، وتعيين مدققي الحسابات وتلقي تقاريرهم للاعتماد، واعتماد التقرير السنوي للمركز وعرضه في اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس، أو أي عضو من أعضائه.

وخولت المادة 8 المجلس الحق في الاستعانة بمن يرغب من أصحاب الخبرات في مختلف الاختصاصات لمساعدته في تنفيذ اختصاصاته، علاوة على تعيين المدير التنفيذي وفق المادة 9 التي حددت اختصاصاته، بينما حددت المادة 10 الموارد المالية للمركز.

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غرف للتحكيم والاستئناف

ونصت المادة 12 على تشكيل هيئة التوفيق الرياضي من موفق فرد، أو ثلاثة موفقين، من بينهم الرئيس، وتحدد القواعد الإجرائية كيفية اختيارهم والشروط الواجب توافرها فيهم، وبيان مهامهم، وتحديد الحالات التي يتم فيها التوفيق بواسطة هيئة التوفيق الفردية، وتلك التي يتم فيها التوفيق بواسطة هيئة التوفيق الثلاثية، كما نصت المادة 13 على تشكيل غرف التحكيم الرياضي: «يكون في غرفة التحكيم الرياضي وغرفة التحكيم الرياضي الاستئنافية عدد من هيئات التحكيم الرياضي، ويكون لكل غرفة رئيس يتولى إدارتها وتنظيم شؤونها، وتحدد القواعد الإجرائية اختصاصاتها وضوابط عملها ومهام رئيس كل غرفة».

كما نصت المادة 14 على تشكيل هيئة التحكيم الرياضي، ويتولى التحكيم في كل دائرة هيئة تحكيم رياضي تتشكل من محكم فرد، أو ثلاثة محكمين، من بينهم الرئيس، وتنص القواعد الإجرائية على كيفية اختيارهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، وبيان مهامهم وتحديد الحالات التي يتم فيها التحكيم بواسطة هيئة التحكيم الفردية، وتلك التي يتم فيها التحكيم بواسطة هيئة التحكيم الثلاثية.

تسوية المنازعات

نصت المادة 15 على أن الأحكام والقرارات والمحاضر الصادرة عن المركز نهائية ومشمولة بالنفاذ المعجل، ولها قوة السند التنفيذي، في حين ذكر منطوق المادة 16 أنه لا يترتب على المركز، وموظفيه، والموفق، والمحكم، وأي خبير، أي مسؤولية عن أي خطأ غير مقصود في أعمالهم المتعلقة بتسوية المنازعات الرياضية، أو الفصل فيها، فيما نصت المادة 17 على أنه على الهيئات التحكيمية الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، كما نصت المادة 19 على توفيق أوضاع الجهات العاملة، وعلى الجهات العاملة تضمين لوائحها ونظمها الأساسية ما يفيد اختصاص المركز من دون غيره بالتوفيق في المنازعات الرياضية والفصل فيها عن طريق التحكيم خلال سنة أيضاً، بينما حددت المادة 19 النظام القانوني للمركز «تسري على موظفي المركز فيما لم يرد به نص خاص في لائحة الموارد البشرية الخاصة به قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2003 بشأن لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، وألغت المادة 20 كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون».