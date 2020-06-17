«البريميرليج» يعود الليلة بقمة سيتي وأرسنال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران اعتباراً من غد الأربعاء؛ بعد توقف دام نحو 100 يوم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد، مع كرة قدم غيّر الوباء من شكلها بشكل كبير، ووسط عنوان رئيسي هو التتويج المرتقب لليفربول بعد انتظار 30 عاماً.

وتنطلق المباريات الـ92 المتبقية من موسم الدوري الإنجليزي مساء غد الأربعاء بلقاءين مؤجلين من المرحلة الثامنة والعشرين، الأول بين أستون فيلا وضيفه شيفيلد يونايتد، والثاني والأهم بين حامل اللقب مانشستر سيتي وضيفه أرسنال اللندني في قمة منتتظرة.

واعتباراً من الجمعة، تنطلق منافسات المرحلة الثلاثين، وعنوانها الأبرز مباراة ليفربول ومضيفه غريمه إيفرتون الأحد.

وستكون نتيجة مباراة غد الأربعاء بين سيتي بقيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، وأرسنال بقيادة المساعد السابق للأخير ميكل أرتيتا، فاصلة في تحديد مسار اللقب.

فاليفربول يتصدر الترتيب بفارق 25 نقطة قبل تسع مراحل على النهاية. وفي حال خسارة سيتي مباراة الغد، سيكون فريق المدرب الألماني يورغن كلوب بحاجة فقط إلى الفوز على إيفرتون؛ لضمان لقبه الأول في بطولة إنجلترا منذ عام 1990.

وفي أي حال من الأحوال، يحتاج ليفربول إلى فوزين فقط من مبارياته التسع المتبقية؛ للتتويج بصرف النظر عن نتائج مطارده سيتي.

وخلف ليفربول وسيتي، يحتل ليستر سيتي المركز الثالث، بفارق خمس نقاط عن تشيلسي الرابع، وثماني نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس.

ويشهد قعر الترتيب منافسة لتفادي الحلول في المراكز الثلاثة الأخيرة المؤدية للهبوط الى الدرجة الأولى. وتفصل ثماني نقاط بين برايتون صاحب المركز الخامس عشر، ونوريتش سيتي صاحب المركز الـ20 الأخير.

وعلى الرغم من أن بعض الأندية ستلجأ إلى وسائل عدة؛ لتعويض غياب الجماهير، مثل: وضع مجسمات لمشجعين مصنوعة من الورق المقوّى في المدرجات، أو عرض شرائط مصورة عبر الشاشات في الملعب وحتى أصوات تسجيلية، لكن الأجواء الحماسية المعتادة التي اشتهرت بها الملاعب الإنجليزية، ستغيب حتى إشعار آخر.

وبحسب البروتوكول الصحي الذي سيتم تطبيقه، سيمسح بدخول 300 شخص كحد أقصى إلى الملعب. كما سيتم اعتماد إجراءات تعقيم شاملة في أماكن مختلفة، مثل: غرف تبديل الملابس، الكرات، قوائم المرمى، رايات الزوايا الركنية ولوحات التبديلات.

كما تم الطلب من اللاعبين بتفادي الاحتكاك المباشر والمعانقة المعتادة خلال الاحتفال بتسجيل الأهداف، وتفادي البصق على أرض الملعب.