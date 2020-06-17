«دبي لسباقات الهجن» يعلن برنامجه السنوي والانطلاقة 30 أغسطس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

أعلن نادي دبي لسباقات الهجن برنامجه السنوي للسباقات بميدان المرموم، وتقرر انطلاق الموسم في 30 أغسطس المقبل بمكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة (تمهيدي المرموم) للقايا واليذاع، فيما تبدأ تحديات سن الحقاقة في 3 سبتمبر، وتدشن فعاليات سن الكبار (الثنايا والحول والزمول) بداية من 7 سبتمبر.

وكشف البرنامج السنوي لنادي دبي لسباقات الهجن إقامة مهرجان سمو ولي عهد دبي خلال الفترة من 23 يناير وحتى 4 فبراير المقبلين، فيما تقرر إقامة مهرجان ختامي المرموم اعتباراً من 28 مارس وحتى 8 إبريل.

وكان اتحاد سباقات الهجن والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أعلنا عن عدد من الآليات والضوابط التي سيتم اتباعها في السباقات وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، حيث تم منع خروج الهجن من العزب قبل الساعة السادسة صباحاً كما تقرر أن تفتح المضامير الساعة السادسة والنصف صباحاً مع الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وإبقاء مسافة بين الأفراد والعاملين. كما تم منع تركيب الآليات في المضمار على أن يتم تركيبها بالعزب، مع ضرورة التقيد بالمسافات التي لا تقل عن خمسة أمتار أثناء الانتظار في المضمار، وتقرر تقنين عدد الأفراد والعاملين إلى أقل قدر ممكن وكذلك مُنع التجمع في ميادين السباقات.