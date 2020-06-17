شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسات التعليم العالي تنظم أنشطة وفعاليات رياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد علي الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة بمختلف مؤسسات التعليم العالي، ما أسهم في إتاحة الفرصة أمام الطلبة والطالبات لممارسة أنشطتهم الرياضية والحفاظ على لياقتهم البدنية والصحية والذهنية وتوفير الطاقة الإيجابية لديهم على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال الظاهري: أسست جامعة الشارقة نادياً رياضياً مصغراً داخل السكن الجامعي للطلبة الذين تعذر عليهم المغادرة، يضم أجهزة لبناء الأجسام و اللياقة البدنية، إضافة إلى أدوات وأجهزة لرياضات البلياردو والتنس ودراجات السباق الرياضية الحديثة، فيما نظمت رحلات محسوبة لمسافة 5 كم حول الجامعة بمرافقة المدربين المختصين كنشاط تنافسي على شكل مجاميع محدودة بالتبادل.. في حين نظم المدربون محاضرات مباشرة عن طريق المنصات الإلكترونية مرفقة بمقاطع فيديو توضيحية للحركات الرياضية المختلفة».

وأوضح أن الجامعة أتاحت التمارين الرياضية كذلك من خلال حصص عملية لرفع مستوى الكفاءة البدنية عبر روابط الكترونية وعقد مسؤولو الرياضة بالجامعة لقاءات لرفع درجة الوعي الرياضي ومخاطر الاختلاط والبدائل المتاحة.

وأضاف الظاهري: ضمن برنامج «الحرم الجامعي الرقمي» المتوفر بكليات التقنية العليا والذي يقدم الخدمة التعليمية «عن بعد»، قدمت كليات التقنية تجربة تعليمية متكاملة للتعليم بعدما طورت البوابة الإلكترونية للطالب بما يسمح له ممارسة أنشطته في منظومة توفر التواصل المطلوب للطالب مع أستاذه ومدربه وزملائه بشكل مميز يوفر له معايشة الحرم الجامعي وكأنه داخل الجامعة. وضمن هذه المبادرة قام قسم النشاط الرياضي بالكليات بإدارة أكثر من 600 حصة رياضية عن بعد منها حصص عملية وأخرى نظرية إلى جانب إنتاج أكثر من 400 فيلم رياضي وكتابة أكثر من 450 مقالة رياضية كلها وضعت تحت تصرف الطلاب لمساعدتهم في الحفاظ على لياقتهم و عدم الانقطاع عن ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

ونوه بأن قسم النشاط الرياضي نظم أيضاً العديد من البطولات الرياضية عن بعد منها منافسات الضغط والقوة والتحمل البدني والبطولات التي تأخذ طابع التحدي والتسلية والذكاء كبطولات الشطرنح والفيفا وكرة السلة».

من ناحيتها قدمت الجامعة الأمريكية في دبي برامج للياقة البدنية والإعداد البدني تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين إلى جانب العديد من البرامج والنشرات التوعوية للرياضيين وبرامج التغذية الصحية للاعبين والمدربين ومديري الفرق، والمشرفين الرياضيين للحفاظ على لياقتهم علاوة على تنظيم عدد من البرامج و الرياضات الترفيهية أسبوعيا للطلبة ومحاضرات في الطب النفسي والتغذية الصحية والمحافظة على اللياقة البدنية.

وأوضح الظاهري أن جامعة زايد عقدت عدة اجتماعات عن بعد بين رؤساء النشاط الرياضي بالفرق المختلفة ونشرت عدة فيديوهات لبرامج اللياقة البدنية والصحية ونظمت عدداً من المسابقات الرياضية فيما أقامت جامعة نيويورك أبوظبي عدة فعاليات وأنشطة من ضمنها عقد سمنار «عن بعد» دعت له آمنة الحداد البطلة الأولمبية الإماراتية في رفع الأثقال والمدرب بريان تومبكين من جامعة يل بالولايات المتحدة والمدرب الألماني المحترف في كرة القدم كلارنس سيدورف ليحاضر كل في مجاله وشاركت في هذا الاجتماع العديد من الجامعات.