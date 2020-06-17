تعرف إلى العقود التي تقلق النصر والهلال في السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

مع بدء العد التنازلي لاستئناف دوري المحترفين السعودي في أغسطس /آب المقبل،تبرز أمام الأندية مشكلة العقود التي تنتهي قبل استئناف الدوري،ما يعني الدخول في مفاوضات مع اللاعبين والطواقم التي تحتاج عقودهم إلى تمديد بحسب مضامين تعميم الفيفا 1714 الخاص بظروف جائحة كورونا والتي توصي بعدة اشتراطات من أهمها موافقة طرفي العقد على بنود التجديد،وزادت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي بشرط عدم زيادة قيمة العقد الممدد عن القيمة الحالية للعقد المنتهي.

المشكلة تبدو أكبر في قطبي العاصمة النصر والهلال اللذين سيقصان شريط الاستئناف وسط منافسة شرسة على الفوز باللقب قبل 8 جولات من النهاية،النصر يحتاج إلى الاتفاق مع المدافع البرازيلي مايكون بيريرا أهم ركائز خط الدفاع الأصفر الذي تنتهي إعارته بنهاية يونيو الحالي، لكن المشكلة ليست في «مايكون» وإنما في ارتباط اللاعب بعقد مع نادي غلطة سراي التركي، ما يجعل طريق الحصول على الموافقة النهائية يمر بالنادي التركي الذي لن يفوت الفرصة للحصول على عائد مادي أكبر من أجل تمديد إعارة اللاعب أو بيع الفترة المتبقية من عقده والخيار الأخير يفضله اللاعب الذي أعطى النصر موافقته على التمديد مفضلاً أن يكون بصيغة شراء العقد كخطوة تلي تمديد الإعارة.

وبجانب مايكون هناك مفاوضات بين النصر والمدرب البرتغالي فيتوريا الذي أعطى مبدئياً موافقته على التمديد حتى نهاية الموسم لكن إدارة النصر تريد الفوز بفترة تعاقدية أكبر تمتد لنهاية الموسم المقبل.

ويتفاوض النصر أيضاً مع الحارس الأسترالي براد جونز والمحور البرازيلي بيتروس لكن المصادر تؤكد أنها لا تشكل قلقاً لإدارة النادي العاصمي حيث فعل بند تمديد العقد لبيتروس بعد الاتفاق على الاستمرار لعامين قادمين والحارس براد صاحب الـ37 عاما الذي لا يمانع في البقاء.

وفي الهلال المتصدر للدوري بفارق 6 نقاط تسير الأمور بالاتجاه الصحيح لتمديد إعارة المهاجم صالح الشهري المعار من الرائد حتى 5 أكتوبر المقبل، وتم تفعيل بند التمديد للفرنسي غوميز وتبقى المفاوضات قائمة مع البرازيلي إدواردو الذي ينتهي عقده بعد أيام، وبدء فعلياً في البحث عن فريق جديد بعدما علم بنية الهلال عدم بناء عقد جديد معه.

لا تقف الأمور عند قطبي الرياض عند هذا الحد،فهناك 3 لاعبين محليين تنتهي عقودهم بعد أيام يتقدمهم مخضرم الهلال محمد الشلهوب «39عاماً» وثنائي النصر عوض خميس والحارس زيد البواردي، لكن المفاوضات لن تكون بالصعوبة ذاتها التي تمر بها المفاوضات مع الأجانب.