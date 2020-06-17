شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرحب ويدعم قرار الدولة باستئناف الدوري ٢٥ يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي عن ترحيب الأهلي بالقرار الصائب للدولة باستئناف النشاط الرياضي مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بما يضمن سلامة الجميع أولًا وهذا هو الأهم، وفي نفس الوقت استعادة الروح للملاعب والأندية الرياضية بما تضم من أعضاء وموظفين وعاملين ولاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية.

وقال إن الدولة اتخذت القرار الصحيح بعد دراسة كافية من كافة الاتجاهات خاصة أنها كانت تضع صحة المواطن المصري في المقام الأول قبل أية قرارات أخرى.

وأكد مرجان على أن موقف الأهلي كان واضحاً منذ البداية عندما أعلن مجلس الإدارة قبل فترة عن حيثيات رغبته في استئناف النشاط الرياضي وفقًا لما تراه الدولة في الصالح العام، وأن النادي يدعم هذه الرؤية خاصة وأنه يراها الأصوب وأن الدولة عادة ما تكون الأقدر على تقييم الأمور بالشكل الصحيح لأنها لا تعمل إلا لمصلحة المواطنين في كل المجالات وفي مختلف الأعمار.

وشدد مرجان نيابةً عن النادي على تقديره لكل أجهزة الدولة ومؤسساتها الوطنية، وخاصةً وزارتي الرياضة والصحة واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وقبلها قيادات الدولة التي تتحمل الكثير من أجل البلاد.

وأعلن مرجان عن استعداد ناديه لاستئناف النشاط خاصةً وأن الأهلي كان سابقاً بخطوات كثيرة في هذا الشأن بتوجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب والذي أعطى عملية التعقيم والوقاية والإجراءات الاحترازية اهتماماً كبيراً منذ بداية الأزمة، وعملت الإدارة التنفيذية مع اللجنة الطبية بالنادي ومديري الأجهزة في الفرق الرياضية على التنسيق والتعاون في هذا الشأن.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد طوارئ من نوع خاص لتأمين كل قطاعات النادي طبيًا وكذلك الفرق الرياضية، وفيما يخص الفريق الأول لكرة القدم هناك تنسيق كامل مع الكابتن سيد عبدالحفيظ مديرالكرة، ورئيس الجهاز الطبي بالفريق، لاسيما أن الجميع قام بالاطلاع على كافة الإجراءات التي لجأت إليها الأندية العالمية قبل استئناف النشاط، وكانت هناك دراسة خاصة بالنادي الأهلي تم إعدادها وفقًا للمعطيات والظروف التي نعيشها بما يضمن السلامة لجميع عناصر المنظومة.

وجدد مرجان تقدير النادي لقرارات الدولة والتزام الأهلي بها ودعمها حرصاً على المصلحة العليا والتي يضعها النادي عادة فوق كل اعتبار.