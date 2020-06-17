المصري طارق السيد مدرباً لدبا الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أعلن دبا الفجيرة عن تعاقده الرسمي مع المصري طارق السيد، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم ابتداء من الموسم الجديد 2020-2021، وتم توقيع العقد مع المدرب المصري الموجود في مصر لموسم واحد قابل للتجديد.

ورحب راشد بن عبود المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة بعودة المدرب طارق السيد مجدداً لتدريب النواخذة، وتحقيق التطلعات المرجوة في العودة إلى مصاف أندية دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن أختيار المدرب المصري جاء بعد دراسة ومفاضلة بين عدد من الكفاءات التدريبية من أجل انتقاء الأفضل والأنسب لمتطلبات المرحلة المقبلة خاصة وأن نتائج الفريق لم تكن مرضية هذا الموسم، فضلاً عن معرفته الجيدة بالفريق الدباوي وإنجازاته بعد أن سبق له قيادة النواخذة للصعود مرتين لدوري المحترفين متمنياً له التوفيق وأن يكون على مستوى التحدي والطموح.

وحول ما يتعلق بمصير الثنائي الأجنبي البرازيلي فينسيوس سيلفا ومواطنه أديلسون بيريرا اللذين انتهى عقديهما مع الفريق منذ أواخر الشهر الماضي، أشار المدير التنفيذي بأنهم في انتظار قرار اتحاد الكرة المتعلق بمصير الموسم الكروي الحالي حتى يقرروا بشأن اللاعبين وعدد من الملفات العالقة، وقال إن كانت كل المؤشرات تقول إن الإلغاء بات الخيار الأمثل في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا، مبيناً أنه سيكون من الصعب تكملة الدوري في شهر أغسطس المقبل مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية،فضلاً عن ضبابية الرؤية بشأن برامج الإعداد والمعسكرات الخارجية للموسم الجديد والتوجه نحو الاكتفاء بالتجمعات الداخلية.

يذكر أن دبا الفجيرة نجح مؤخراً في إبرام عدد من الصفقات أبرزها ضم الثلاثي بدر بلال من مسافي، وماجد تراوري من الذيد، وأحمد البحريني من البطائح، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.