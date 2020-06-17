شكرا لقرائتكم خبر عن حلبة ياس تستأنف النشاط الرياضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشنت حلبة مرسى ياس الاستئناف التدريجي للنشاطات المتنوعة على مسار السباق بإطلاق مجموعة من الفعاليات على مسار الكارتينج، إضافة إلى عودة تنظيم فعاليات القيادة المفتوحة، وإتاحة المجال للزوار للمشاركة في مجموعة من أنشطة الرياضة واللياقة البدنية، ملتزمة بالإرشادات والتوجيهات الحكومية في جميع الأنشطة.

وانطلاقًا من الأهمية القصوى التي توليها الحلبة لصحة وسلامة الضيوف وطاقم العمل، تم اتخاذ عدد من الإجراءات تماشيًا من التوجيهات الحكومية حفاظًا على صحة وسلامة جميع المتواجدين في الموقع، وتتضمن الإجراءات الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في جميع المراحل، ابتداء من الحجوزات التي تتم حصريًا عبر الموقع الإلكتروني للحلبة، وقياس درجة حرارة الضيوف والمرافقين، وتركيب مضخات لسائل تعقيم اليدين في أنحاء الحلبة، ووضع لافتات ولوحات إرشادية أرضية تذكر الضيوف بقواعد التباعد الاجتماعي، وتوفير قفازات وأقنعة قيادة ذات الاستخدام الواحد، إضافة إلى اتخاذ خطوات تمنع اختلاط العملاء وتقاطع رحلاتهم خلال تواجدهم في الحلبة للمشاركة في الفعاليات.

وابتداءً من أمس الاثنين، فتحت ياس كارت زون أبوابها أمام الزوار البالغين من عمر 13 عامًا فما فوق، ويتوجب على الراغبين بالمشاركة في حصص القيادة على مسار الكارتينج اصطحاب معداتهم الخاصة، بما في ذلك الخوذة وبزة القيادة والقفازات وقناع القيادة، أو شراؤها في الموقع، إذ لا يمكن للسائقين مشاركة أو تبادل هذه المعدات أو حتى عربة الكارتينج. كما تعود فعاليات القيادة المفتوحة والتي تتيح للضيوف فرصة الانطلاق بأقصى السرعات على مسار سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1.