شكرا لقرائتكم خبر عن بوجاتشار يقود فريق الإمارات للدراجات في جولة فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك فريق الإمارات للدراجات في جولة فرنسا التي تقام بمدينة نيس في أغسطس المقبل، وهي أكبر سباقات العالم وأكثرها شهرة. قال تادي بوجاتشار دراج الفريق: جولة فرنسا تجسد قمة بارزة في مسيرة أي دراج، سعيد بكوني جزءاً من هذا الفريق، وأتطلع إلى اختبار قدراتي والتنافس مع أفضل الدراجين في العالم في جولة من أصعب الجولات العالمية.

وأضاف: ما زال أمامنا نحو 6 أسابيع قبل بداية تقويم سباقات الدراجات المعدل لعام 2020، وأنا أتطلع إلى العودة إلى السباقات. بعد أن عرفت أنني سأشارك في جولة فرنسا، تمكنت أخيراً من وضع هدف محدد لتدريباتي، أتمتع حالياً بالقوة واللياقة، وأنا سعيد مع بقية زملائي في الفريق بمشاركتنا هذه، حيث ستحقق تشكيلتنا التوازن بين الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة، والدراجين المتخصصين بسباقات التسلق، فضلاً عن الدراجين الذين يسعون الى تحقيق الفوز في مراحل الجولة.

وزاد: جمهور الفريق سيكون سعيداً بعودتنا إلى السباقات، وآمل أن نتمكن من سد الفراغ الذي تركه توقّف الفعاليات الرياضية، وأن نسعد الجمهور، الفريق بأكمله متحمس للعودة إلى السباقات.