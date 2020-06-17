شكرا لقرائتكم خبر عن المرزوقي يقود فريق كلباء لكرة الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل نادي اتحاد كلباء الثلاثاء إجراءات التعاقد مع مدرب كرة قدم الصالات الوطني محمد المرزوقي المدرب السابق لفريق نادي دبا الحصن لموسم قابل للتجديد، في واحدة من أكبر مفاجآت كرة الصالات بالإمارات، وجرت مراسم التوقيع في مبنى الإدارة في قلعة النمور بحضور عضوي مجلس الإدارة عبدالله حسن الدرمكي مشرف الألعاب الجماعية في نادي اتحاد كلباء، وعبدالله عبدالرزاق المدير المالي للنادي، وسيبدأ المرزوقي مهامه الفنية مع فرقة النمور خلفاً للمدرب البرازيلي رامون داسيلفا.

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