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ميسي وكركيتش ابنا عم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «الصن» عن صلات قرابة بين اللاعبين لم يتخيل أحد أنها موجودة أصلاً مثل كون بويان كركيتش لاعب السابق وموهوب أكاديمية لاماسيا ابن عم بعيد لنجم برشلونة ليونيل ميسي، فجدّ ميسي الأكبر كان كاتالونياً، وهو شقيق الجد الأكبر لكركيتش.
أما في فقد تبين أن لوكا مودريتش أيضاً ابن عم بعيد للاعب ليدز يونايتد السابق فيدوكا المولود في أستراليا لأب من جذور كرواتية، وفي هولندا هناك قرابة بين فينالدوم لاعب حالياً ورويستون درينثه لاعب ريال مدريد السابق، والذي لعب معاراً لدى غريم ليفربول المحلي إيفرتون، ودروجبا أيقونة ابن عم مباشر لأوليفر تيبيلي الذي لعب في برمنجهام سيتي بين عامي 2002-2008، وديدييه دروجبا يتشارك مع أوليفر في اسم العائلة «تيبيلي»، لكنه تخلّى عنه عندما دخل عالم المستديرة.

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