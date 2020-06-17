ميسي وكركيتش ابنا عم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «الصن» عن صلات قرابة بين اللاعبين لم يتخيل أحد أنها موجودة أصلاً مثل كون بويان كركيتش لاعب برشلونة السابق وموهوب أكاديمية لاماسيا ابن عم بعيد لنجم برشلونة ليونيل ميسي، فجدّ ميسي الأكبر كان كاتالونياً، وهو شقيق الجد الأكبر لكركيتش.

أما في ريال مدريد فقد تبين أن لوكا مودريتش أيضاً ابن عم بعيد للاعب ليدز يونايتد السابق فيدوكا المولود في أستراليا لأب من جذور كرواتية، وفي هولندا هناك قرابة بين فينالدوم لاعب ليفربول حالياً ورويستون درينثه لاعب ريال مدريد السابق، والذي لعب معاراً لدى غريم ليفربول المحلي إيفرتون، ودروجبا أيقونة تشيلسي ابن عم مباشر لأوليفر تيبيلي الذي لعب في برمنجهام سيتي بين عامي 2002-2008، وديدييه دروجبا يتشارك مع أوليفر في اسم العائلة «تيبيلي»، لكنه تخلّى عنه عندما دخل عالم المستديرة.

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