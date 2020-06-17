جينات عائلة انزاجي وراء تألق سيمون وفيليبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تلعب الجينات، دوراً كبيراً في صنع المجد العائلي بالدوري الإيطالي وآخر مثال على هذه الحقيقة صعود نجم المدرب سيمون انزاجي مدرب لاتسيو الذي يلاحق اليوفنتوس على لقب الـ«سيري أي» هذا الموسم وشقيقه فيليبي انزاجي أيقونة أي سي ميلان ومدرب بينيفينتو الذي يبتعد بفارق 20 نقطة عن كروتوني أقرب منافسيه بالدرجة الثانية.

نشأ فيليبي وسيمون الأصغر منه بـ3 أعوام في قرية سان نيكولو الصغيرة قرب بياسينزا في إقليم ايميلا رومانا، وسرعان ما كتبت عائلة انزاجي اسمها في الكرة المحلية بعيداً عن حلم والدتهما في أن يصبحا طبيبين. كان فيليبي مهاجماً مميزاً والجميع كان يريده الخيار الأول في الهجوم، لكن سيمون بمهارته في رصد نقاط ضعف الخصم أصبح كابتن فريق القرية.

ويعلق سيمون: «كنا نثابر على قراءة لاجازيتا ديلو سبورت منذ كنا صغاراً ونمضي الوقت في قراءة التشكيلة. بدأنا اللعب في أكاديمية بياسينزا ولعبت لفريق الـ «سيري أي» وبيبو (فيليبي) في الدرجة الثانية، كان بيبو مصدر إلهام».

كلاعبين، كان سيمون دوماً في ظل شقيقه الأكبر؛ إذ حصد فيليبي 3 ألقاب محلية ولقبي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم، بينما أنهى سيمون مسيرته في لاتسيو بلقب سيري أي وكأس إيطاليا مرتين وكأس سوبر أوروبي، بيد أن المنافسة على من هو الأفضل لم تعكر إخوتهما. في موسم 2012-2013 عرض الميلان على فيليبي منصب مدرب أكاديمية ثم بعد ذلك بعامين درب الفريق الأول، لكن موسمه الأول لم يكن موفقاً بحلوله في المركز العاشر بفارق 35 نقطة عن المتصدر اليوفنتوس لذا طرد. أما سيمون، فقد بدأ مسيرته كمدرب في أكاديمية لاتسيو ويلقب بـ«خبير الطقس» بسبب ذكائه الحاد في رصد المواهب وكان يعامل فريق الأكاديمية كما لو أنه الفريق الأول. في 2016 ذهب كل من سيمون وفيليبي في مسار مختلف، فيليبي لتدريب فينيزيا في الدرجة الثالثة لاستعادة سمعته كمدرب وسيمون لتدريب لاتسيو بعد طرد ستيفانو بيولي.

وفي موسم 2016-2017 بدأت ملامح النجاح تظهر على مسيرة الشقيقين، فقد نجح فيليبي في صعود فريقه للدرجة الثانية وصعد سيمون بلاتسيو لنهائي كأس إيطاليا وحجز المركز الخامس. في موسم 2017-2018 اقتنع نادي بولونيا المنافس في دوري الأضواء بمنح فيليبي منصب المدرب خلفاً لدونادوني، وتهيأت أخيراً فرصة مواجهة شقيقه في الدوري وبالفعل تقابلا وفاز الصغير سيمون بنتيجة 2- صفر ولم يعد هناك شك في تفوق سيمون المدرب على فيليبي اللاعب. بولونيا كانت كابوساً لفيليبي مثل ميلان وجاء ميهايلوفيتش، ليكون بديلاً منه بعد فوزين هزيلين من 21 مباراة ليعود فيليبي للتدريب في بينيفينتو بالدرجة الثانية والذي يلقب بـ«المشعوذين» ويحقق معه النجاح. يتطلع شقيقا عائلة انزاجي هذا الموسم لحصد جائزة أفضل مدرب في السيري أي والدرجة الثانية ويثبتا للعالم مجدداً أن جينات التفوق تسري في عائلة انزاجي.