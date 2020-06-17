مرتضى منصور : سأدافع عن لاعبي الاهلي قبل الزمالك في حالة الاصابة بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أن تقسيم اتحاد الكرة للأندية الي مجموعتين وعقد اجتماعين منفصلين لمناقشة مصير الدوري "عبث". وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات لقناة نادي الزمالك ان ما تقوم به اللجنة الخماسية من تقسيم الدوري لمجموعتين امر خاطئ، ومن المفترض أن اجلس مع مندوب الأهلي وكل الأندية من اجل طرح كل الأفكار والوصول للقرار الأصح بالتشاور، مطالبا اتحاد الكرة بمنح الأهلي لقب الدوري بدلا من التضحية بأرواح الناس بسبب انتشار فيروس كورونا. Advertisements ووجه مرتضي منصور رسالة الي عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة قائلا له : لو عايز تعمل دوري لفريقين بس موافق واحنا هنلعب في الدرجة الثانية.

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