شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو طنطا يطالبون بصرف مستحقاتهم قبل العودة إلى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب لاعبى فريق طنطا مسئولو النادي بحل أزمة المستحقات المتأخرة لهم منذ 4 شهور قبل العودة الى التدريبات الجماعية لاستئناف النشاط الرياضى و خوض مباريات الدورى المصرى، فيما تساءل أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا، عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة عودة النشاط الرياضي للحفاظ على سلامة اللاعبين من وباء كورونا .

أضاف المدير الفني لطنطا: لن تستطيع كل الأندية تحمل تكلفة الإجراءات الاحترازية مثل إجراء المسحات بشكل مستمرللإطمئنان على اللاعبين، لذا لابد من إيجاد حلول لهذه الأزمة قبل عودة النشاط رسمياً.

فيما كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أن هناك توصية طبية بإلغاء تواجد اللاعبين في غرف الملابس قبل انطلاق المباراة وتوجه اللاعبين مباشرة إلى أرض الملعب وإجراء الاحماءات كنوع من التقليل من الإصابة بفيروس كورونا، موضحاً في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم ويقدمه الاعلامي أحمد شوبير، أن هناك العديد من التوصيات الطبية بعد الاستعانة بالعديد من التقارير الطبية لمنظمة الصحة العالمية إلى جانب متابعة الدوري الالماني والايطالي والاسباني للتعلم والاستفادة منها، أضاف سلطان أن أكثر ما يقلق الأندية خلال اجتماعهم مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة هي التكاليف الطبية وإجراء الكشف الطبي علي جميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين.